ترامب يصل إلى بكين.. لماذا لم يستقبله الرئيس الصيني؟

كتب : محمد جعفر

03:17 م 13/05/2026 تعديل في 03:35 م

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين، حيث حظي باستقبال رسمي واسع تخللته مراسم احتفالية وصفتها شبكة سي إن إن بأنها تعكس الطابع الفاخر الذي يفضله الرئيس الأمريكي.

وفد استقبال رفيع بقيادة هان تشنج

وأوفد الرئيس الصيني شي جين بينج نائبه هان تشنج لقيادة وفد الاستقبال، في خطوة تعكس أهمية الزيارة على المستوى الدبلوماسي بين الجانبين.

دبلوماسية بروتوكولية رفيعة

ولم يستقبل الرئيس الصيني الرئيس الأمريكي لأنه بحسب جدول الزيارة سيلتقيا غدًا الخميس، ويُعد هان تشنج الذي استقبل ترامب من أبرز المسؤولين الصينيين في المناسبات الدبلوماسية، كما سبق له حضور حفل تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وهو عضو سابق في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي بالحزب الشيوعي الصيني.

وشهد الاستقبال حضور عدد من المسؤولين، بينهم سفير الولايات المتحدة لدى الصين ديفيد بيردو، وسفير الصين لدى الولايات المتحدة شي فنج، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوكسو.

وشارك في مراسم الاستقبال نحو 300 شاب صيني يرتدون زياً موحداً باللونين الأزرق والأبيض، إلى جانب حرس شرف عسكري وفرقة موسيقية، في مشهد احتفالي يعكس حجم البروتوكول المخصص للزيارة.

لقاء مرتقب مع شي جين بينج

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي لقاءً رسمياً مع نظيره الصيني شي جين بينج صباح الخميس بالتوقيت المحلي، ضمن محادثات يُتوقع أن تتناول ملفات سياسية واقتصادية حساسة بين البلدين.

