زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب

بدأ الأهلي تحركاته الرسمية لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وكشف مصدر لمصراوي، أن إدارة الأهلي أخطرت إمام عاشور بعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل، لفتح باب التفاوض بشأن تمديد تعاقده، وسط رغبة من النادي في الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف.

وأوضح المصدر أن الأهلي لا يمانع استمرار اللاعب، لكنه يرفض في الوقت نفسه أي مطالب مالية يراها مبالغًا فيها أو لا تتناسب مع سياسة النادي الحالية.

زيادة عقد إمام عاشور 3 أضعاف

وأضاف أن الإدارة الحمراء تستعد لتقديم عرض مالي جديد يتضمن زيادة راتب اللاعب إلى 3 أضعاف عقده الحالي، حيث سيحصل على 40 مليون جنيه في الموسم الأول من العقد الجديد، مع زيادة سنوية تُقدر بمليوني جنيه، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يخطط أيضًا لتوفير 3 حملات إعلانية للاعب، يحصل من خلالها على 5 ملايين جنيه عن كل إعلان، بإجمالي 15 مليون جنيه إضافية سنويًا.

رفض مساواة إمام عاشور بزيزو وتريزيجيه

وفي المقابل، شدد المصدر على أن النادي لن يوافق على مساواة إمام عاشور برواتب لاعبين مثل أحمد سيد زيزو أو محمود حسن تريزيجيه، موضحًا أنه في حال تمسك اللاعب بشروط مالية “تعجيزية”، سيتم إخباره بإمكانية إحضار عرض رسمي عقب كأس العالم للأندية، على ألا يقل المقابل المالي لرحيله عن 6 ملايين دولار.

اقرأ أيضا:

نجم الإسماعيلي السابق يطالب بمحاسبة المسؤولين: "تاريخنا ميستحقش كدا"

خاص.. مقترح جديد من خالد جلال لإنقاذ الإسماعيلي بعد هبوطه رسميا