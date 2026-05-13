وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتحديد اختصاصات السادة نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى جانب اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم تنفيذ خطط الدولة التنموية.

مجلس الوزراء: "اختصاصات نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية"

نص مشروع القرار على أن يتولى السفير محمد أبوبكر صالح فتاح، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية، متابعة الإطار الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأفريقية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة لتنفيذ توجهات السياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية.

كما تشمل اختصاصاته متابعة التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة فيما يتعلق بالشأن الأفريقي، ورئاسة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حال غياب الوزير أو بتكليف منه، فضلًا عن الإشراف على مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

مجلس الوزراء: "اختصاصات نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي"

كما نص مشروع القرار على أن تتولى الدكتورة سمر محمود عبد الواحد الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي، متابعة الإطار الاستراتيجي لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات التمويلية الدولية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمنح الأجنبية.

وتتضمن الاختصاصات متابعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والمساعدات الفنية، ومتابعة تنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية الممولة من الجهات الدولية، مع رفع تقارير دورية للوزير بشأن مؤشرات الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة.

مجلس الوزراء: "تنظيم اختصاصات نواب وزير الإسكان"

وافق مجلس الوزراء كذلك على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يتولى الدكتور وليد عباس عبدالقوي عثمان، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والوزارة، والإشراف على إعداد ومتابعة الخطط الاستثمارية للهيئة وفق رؤية مصر 2030.

كما تشمل اختصاصاته متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ودراسة السياسات والبرامج الخاصة بتنمية الموارد المالية للهيئة، فضلًا عن إعداد تقارير دورية بشأن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها.

مجلس الوزراء: "متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي"

نص مشروع القرار على أن يتولى المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وخطط ترشيد استهلاك المياه وتحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه.

كما يتولى الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق، وتذليل العقبات التي تواجهها، فضلًا عن دعم التعاون الدولي وتطوير الدراسات والبحوث الخاصة بالقطاع.