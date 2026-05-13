الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

"خلال 4 أيام فقط".. مكافآت تاريخية في انتظار لاعبي الزمالك

كتب : محمد خيري

11:13 ص 13/05/2026
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يترقب لاعبو الزمالك أربعة أيام حاسمة في مشوار الفريق هذا الموسم، في ظل اقتراب حسم بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط وعود بمكافآت مالية ضخمة حال التتويج باللقبين.

مواجهتين حاسمتين للزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة مصيرية أمام اتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ما يفرض على الفريق الأبيض الفوز بفارق هدفين لحصد اللقب القاري.

وعلى الصعيد المحلي، يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، يوم 20 مايو الجاري، ضمن الجولة الختامية من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج الفريق إلى نقطة التعادل فقط من أجل التتويج بالبطولة رسميًا.

مكافآت تاريخية في انتظار لاعبي الزمالك

وكشف مصدر مطلع داخل النادي، أن إدارة الزمالك رصدت مكافآت استثنائية للاعبين، قد تصل إلى 200 ألف جنيه لكل لاعب، تحفيزًا على تحقيق الثنائية المحلية والقارية.

وأكد المصدر أن حالة من التركيز الشديد تسود أروقة الفريق خلال الفترة الحالية، مع وجود ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تجاوز المواجهتين وحصد اللقبين، لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية الدوري المصري

