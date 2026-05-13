دخل الإسماعيلي قائمة الأندية الكبرى التي عانت الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تأكد سقوطه رسميًا عقب الخسارة أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

هبوط الإسماعيلي للدرجة الثانية

ويُعد الإسماعيلي من أعرق الأندية في الكرة المصرية، حيث سبق له التتويج بلقب الدوري المصري في 3 مناسبات، إلا أن تراجع النتائج هذا الموسم قاده إلى الهبوط للمرة الثانية في تاريخه، بعد التجربة الأولى التي تعود إلى عام 1958.

ورغم التاريخ الكبير لعدد من الأندية الجماهيرية في مصر، فإن لقب الدوري لم يكن ضمانًا دائمًا للبقاء بين الكبار، بعدما شهدت المسابقة سقوط عدة فرق سبق لها اعتلاء منصة التتويج.

7 أندية متوجة بالدوري

وتضم قائمة الأندية المتوجة بالدوري المصري عبر التاريخ كلًا من: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي، غزل المحلة، الأولمبي، المقاولون العرب، والترسانة.

ومن بين هذه الأندية، تعرضت 5 فرق للهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في فترات مختلفة، بينما ظل الأهلي والزمالك فقط خارج دائرة الهبوط، ليواصلا الحفاظ على سجلهما الكامل في البقاء بالدوري الممتاز منذ انطلاق المسابقة.

