تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف لغز واقعة العثور على ساق بشرية، اليوم الأربعاء، بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي.

العثور على ساق بشرية على طريق الإسكندرية الصحراوي

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد عثور الأهالي على ساق بشرية بطريق الخدمات بالكيلو 68 إتجاه الإسكندرية بالطريق الصحراوي.

تحرك فوري من الشرطة

انتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة العثور على ساق مبتورة من أسفل الركبة اليمنى ملقاة بالطريق الصحراوي.

نقل ساق بشرية إلى المستشفى

جرى نقل الساق إلى مستشفي العامرية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.