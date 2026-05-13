بدعم أبو تريكة.. قصة ترشح معتمد جمال لمجلس الشعب قبل 16 عامًا

يمكن أن تكون لافتة تحمل صورة لنجوم الأهلي والزمالك أمرًا طبيعيًا، خاصة قبل المباريات الكبرى لنبذ التعصب بين الجماهير، لكن أن تكون هذه اللافتة ضمن دعاية انتخابات مجلس الشعب، أمرًا لم تعتده الجماهير.

مع اقتراب معتمد جمال من قيادة الزمالك لمنصات التتويج، بدأت الجماهير في العودة إلى إنجازاته السابقة، منها لافتة حملت عبارة: "بكل الحب أبو تريكة يؤيد الكابتن معتمد جمال لعضوية مجلس الشعب".

معتمد جمال والترشح لعضوية مجلس الشعب

في عام 2010 (قبل 16 عامًا)، ترشح معتمد جمال، نجم الزمالك السابق، في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة، ورغم عدم فوزه في الانتخابات، إلا أن حملته الانتخابية والدعاية التي اختارها لفتت الانتباه.

ووضع معتمد جمال لافتة عملاقة عند مطلع كوبري عرابي، عليها صورته وصورة أبو تريكة، نجم الأهلي آنذاك، وحملت العبارة السابقة، ضمن حملات الدعاية لنفسه.

ولم يكن أبو تريكة هو الوحيد الذي دعم معتمد جمال في الانتخابات، فاستعان بالمطرب الشعبي سعد الصغير، الذي تجمعه علاقة صداقة بنجم الزمالك.

وأثارت لافتة أبو تريكة تساؤلات وقتها بين أبناء الدائرة، خاصة أنه ليس من سكان شبرا الخيمة، وقال أحدهم في تصريحات صحفية وقتها: "أغلبنا زملكاوية، يبقى إزاي يستعين كابتن الزمالك السابق بنجم أهلاوي للدعاية لنفسه؟ لكنه عايز يكسب ود الأهلاوية".

