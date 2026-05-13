مطلوب منك تكون عبد.. رسالة غامضة من حسين الشحات

نشر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة، بالتزامن مع اقتراب رحيله عن الأحمر، بنهاية تعاقده بالموسم الحالي.

رسالة غامضة من حسين الشحات

كتب الشحات عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "فيه لحظة كدة الإنسان فيها بيحس أنه عاجزا تماماً، مفيش في يده زرار يدوس عليه يغير الواقع".

وأضاف: "ولا كلمة يقولها تريح باله، اللحظة دي هي قمة القوة لو فهمتها صح، لأنك لما بتعجز بتبدأ تفتقر للي في يد الملكوت بجد، الشد اللي أنت فيه هو اللي بيفضي قلبك من الاعتماد على الأسباب، ويرخيه تماماً في حضن المسبب".

واختتم الشحات: "أنت مش مطلوب منك تكون سوبر مان، أنت مطلوب منك تكون (عبد) بيعرف إمتى يسيب الحبل للي خلقه يمشيه، مطلوب منك بس تسلم وهتشوف العجب".

