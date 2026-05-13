إعلان تحريري:

أعلنت شركة فوكس إيجيبت لوبريكانتس عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة دايناميك للتوزيع، لتصبح الموزع الرسمي لمنتجات فوكس في صعيد مصر، في خطوة جديدة تعكس استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز تواجدها في السوق المصري.

تمثل هذه الشراكة بداية لخطة توسع أوسع تستهدف تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بفوكس إيجيبت في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول منتجات الشركة إلى شريحة أكبر من العملاء، مع خطط مستقبلية للإعلان عن موزعين جدد في القاهرة ومختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى فوكس إيجيبت إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصري وتقديم حلول التزييت الألمانية عالية الجودة لشريحة أوسع من العملاء، مع الارتقاء بمستويات الخدمة وتوفير المنتجات بكفاءة أكبر في مختلف المناطق.

وتُعد فوكس واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وتصنيع وبيع زيوت التشحيم والحلول المتخصصة ذات الصلة منذ أكثر من 90 عامًا. وتمتلك المجموعة حضورًا عالميًا من خلال 55 دولة وأكثر من 6,000 موظف حول العالم، كما تُصنف باعتبارها أكبر شركة مستقلة لتصنيع زيوت التشحيم عالميًا.

وتضم محفظة منتجات فوكس أكثر من 10,000 منتج وخدمة متخصصة تشمل زيوت السيارات، الزيوت الصناعية، الشحوم، زيوت تشغيل المعادن، الزيوت الخاصة، والخدمات الفنية، بما يخدم أكثر من 100,000 عميل في العديد من القطاعات والصناعات المختلفة حول العالم.

وأكدت فوكس إيجيبت أن التعاون مع شركة دايناميك للتوزيع يمثل خطوة مهمة نحو بناء شبكة توزيع قوية وفعالة تدعم خطط النمو طويلة المدى للشركة داخل السوق المصري.

وتأسست شركة دايناميك للتوزيع عام 2026 كشركة مصرية متخصصة في توزيع زيوت التشحيم، وتركز على تقديم منتجات عالية الجودة من خلال شراكات مع علامات تجارية عالمية، مع استهداف قطاعي الأفراد والشركات من خلال استراتيجية تعتمد على الابتكار والكفاءة التشغيلية وتحقيق رضا العملاء.

كما تمتلك الشركة رؤية مستقبلية للتوسع والنمو تعتمد على الإدارة المحلية الفعالة، ومتابعة تطورات السوق، وتقديم خدمات عالية الجودة تحقق قيمة مضافة للعملاء وشركاء الأعمال.

وتعكس هذه الشراكة ثقة فوكس إيجيبت في فرص النمو بالسوق المصري، والتزامها المستمر ببناء تحالفات استراتيجية تدعم تطوير قطاعي السيارات والصناعة في مختلف أنحاء الجمهورية.