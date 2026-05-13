تسللت من سوق الجمعة.. 4 قرود هاربة وسط المقابر بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

04:47 م 13/05/2026

حديقة حيوان الإسكندرية

تتابع الأجهزة المعنية بالتنسيق مع حديقة حيوان الإسكندرية، جهود الإمساك بـ 4 قرود ظهرت بمحيط مقابر العامود بمنطقة كرموز إثر هروبها من أحد التجار، وتعمل الجهات المختصة على السيطرة على الموقف وضمان نقل الحيوانات إلى بيئة آمنة.

كيف ظهرت وأين تم رصدها؟

أوضحت الدكتورة شيماء عبد الله، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية، بأن الحديقة تلقت بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد برصد القرود الأربعة أعلى الأشجار والأسوار المحيطة بمقابر العامود.

وأفاد البلاغ بأن هذه القرود هربت من أحد التجار بسوق الجمعة القريب من المنطقة، حيث استقرت في المساحات المفتوحة للمقابر نظرا لطبيعتها الجغرافية.

وأوضحت مدير الحديقة أن عملية الإمساك بالقرود واجهت صعوبة نتيجة تواجدها أعلى الأشجار المرتفعة وسرعة حركتها في الأماكن المفتوحة.

وأشارت إلى تعذر استخدام بنادق التخدير للمسافات الطويلة في هذا الموقع، مما استدعى التنسيق لوضع موادًا مخدرة داخل أطعمة لجذب القرود والسيطرة عليها بشكل آمن، لافتة إلى أن صيد مثل هذه الأنواع في المناطق المفتوحة يتطلب دقة وصبرًا.

الإجراءات المتبعة وسلامة المواطنين

أكدت إدارة الحديقة أن القرود لم تهاجم أحدًا من المواطنين ولم تتسبب في ضرر مادي بالمنطقة حتى الآن، وتمارس حياتها بشكل طبيعي أعلى الأشجار.

وأعلنت الحديقة استعدادها للتحفظ على القرود كـ "حرز" فور ضبطها، باعتبارها من المتروكات التي لم يعلن أحد ملكيتها رسميًا، مع استمرار المحاولات الميدانية لحين تسليمها للحديقة للتعامل الفني معها وفق الضوابط المتبعة.

