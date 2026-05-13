وزير البترول: لا انقطاعات للكهرباء خلال صيف 2026

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استعدادات صيف 2026 تسير وفق تنسيق كامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود والغاز، موجهاً رسالة طمأنة بأن صيف 2026 سيكون آمنًا بلا انقطاعات.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء، وتحفيز الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول والثروة المعدنية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، حيث استمع الوزير إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم بمختلف المحافظات، خاصة ما يتعلق بالخدمات الحيوية التي يقدمها قطاع البترول وفي مقدمتها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مع بحث سبل الوفاء بها وتذليل التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تأمين احتياجات الكهرباء والصناعة من الوقود والغاز

وأشار الوزير إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الكهرباء والصناعة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بصورة كاملة، من خلال عمل تكاملي مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وبدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن استقرار السوق وتلبية الاحتياجات خلال فترات ذروة الاستهلاك.

واستمع خلال الاجتماع إلى ما طرحه النواب من مطالب واحتياجات تتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق والقرى، موجها بسرعة دراسة وفحص الطلبات من خلال الجهات المختصة بالوزارة وقطاع البترول.

كما استعرض الاجتماع ما قامت به الوزارة من تفاعل واستجابة مع الطلبات السابقة المقدمة من النواب، خاصة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، التي تمثل أولوية مهمة لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب تخفيف أعباء دعم أسطوانات البوتاجاز على الدولة.

التوسع في توصيل الغاز الطبيعي بالمحافظات

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنه تم بدء أعمال مد شبكات الغاز بمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، وأن عددًا من قرى مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ومنها الحواتكة وبني رافع وبني عديات وكوم بوها، أصبحت جاهزة للإدراج ضمن خطة العام المالي 2026/2027، بعد اكتمال مشروعات الصرف الصحي التي تسبق توصيل الغاز.

وفي محافظة البحيرة، أوضحت الوزارة أن قرية ملخصا بمركز شبراخيت تعمل بالفعل بالغاز الطبيعي، فيما تم إدراج قرية نكلا ضمن خطة 2026/2027، مؤكدة أن أولوية توجيه الاستثمارات تتركز في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الأعلى كثافة سكانية والأكثر احتياجًا.

كما تم التأكيد على جاهزية تنفيذ مشروع توصيل الغاز لمنطقة أبو خليل بمركز فاقوس في محافظة الشرقية، مع استمرار العمل مع الجهات الحكومية لاستيفاء الموافقات اللازمة بشأنه.

وأوضحت الوزارة كذلك الجهود المبذولة والجارية لتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، مثل حدائق العاصمة وأسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة.