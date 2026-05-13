مبكرا.. قرار من مدرب الزمالك للاعبين قبل نهائي الكونفدرالية

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية

محمد صبحي يبكي على الهواء: لو هبيع بيتي وعربيتي هصرف على الإسماعيلي

بعد هبوط الإسماعيلي.. ماجد سامي يقدم مقترحًا جديدًا لنظام الدوري المصري

ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق مبكر

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق مبكر بداية من غدا الخميس، بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء قرار الجهاز الفني من أجل فرض حالة من التركيز والهدوء على اللاعبين قبل المباراة النهائية، خاصة في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في التتويج باللقب القاري.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة في النتيجة وتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.