الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

مبكرا.. قرار من مدرب الزمالك للاعبين قبل نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

09:00 ص 13/05/2026
ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم السبت المقبل الموافق 16 مايو، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتعويض خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق مبكر

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الدخول في معسكر مغلق مبكر بداية من غدا الخميس، بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وجاء قرار الجهاز الفني من أجل فرض حالة من التركيز والهدوء على اللاعبين قبل المباراة النهائية، خاصة في ظل أهمية اللقاء ورغبة الفريق في التتويج باللقب القاري.

ويأمل الزمالك في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل العودة في النتيجة وتحقيق لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

النشرة المرورية.. كثافات متحركة وطرق بديلة بمحاور القاهرة والجيزة
كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل إياب نهائي الكونفدرالية
خرافات خطيرة.. ماذا يحدث لمريض السرطان عند وقف العلاج الكيماوي؟
ميرنا جميل بشورت أبيض ونادين نجيم بفستان جريء.. لقطات نجوم الفن خلال 24
الفيومي: تعديلات قانون التصالح الجديدة "إنجاز" ينهي معوقات 3 ملايين مواطن
