مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

05:16 م 12/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (7)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (10)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (1)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)
  • عرض 11 صورة
    احتفال لاعبي منتخب مصر بالهدف الأول
  • عرض 11 صورة
    صلاح يشارك في مران منتخب مصر لأول مرة - تصوير محمود بكار (5)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يشارك في مران منتخب مصر لأول مرة - تصوير محمود بكار (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على ضم حمزة عبد الكريم لاعب فريق شباب برشلونة، لقائمة المنتخب المبدئية في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إبراهيم حسن يعلن انضمام حمزة عبد الكريم لقائمة الفراعنة المبدئية

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية: "أن لاعب شباب برشلونة ضمن القائمة المبدئية للفراعنة، التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا لكأس العالم 2026".

وأضاف: "سيتم إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، مع بداية يونيو المقبل".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ومن المقرر إقامة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 15 يوليو 2026".

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بالمونديال، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

والجدير بالذكر أن حمزة عبد الكريم، كان قد انتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في يناير الماضي، قادما من الأهلي، بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

أقرأ أيضًا:

كاف يحذر الزمالك من عقوبات قاسية قبل نهائي الكونفدرالية.. التفاصيل

بعد تصريحاته عن إمام عاشور.. من هو أدم وطني وكيل اللاعبين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم نادي برشلونة منتخب مصر كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
أخبار مصر

طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق
"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
نصائح طبية

"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية
أخبار مصر

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر
أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن مسابقة لتعيين 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية