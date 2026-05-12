استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على ضم حمزة عبد الكريم لاعب فريق شباب برشلونة، لقائمة المنتخب المبدئية في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

إبراهيم حسن يعلن انضمام حمزة عبد الكريم لقائمة الفراعنة المبدئية

وقال إبراهيم حسن في تصريحات صحفية: "أن لاعب شباب برشلونة ضمن القائمة المبدئية للفراعنة، التي تم إرسالها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، استعدادا لكأس العالم 2026".

وأضاف: "سيتم إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، مع بداية يونيو المقبل".

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ومن المقرر إقامة النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل حتى يوم 15 يوليو 2026".

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بالمونديال، رفقة كل من: "بلجيكا، إيران ونيوزيلندا".

والجدير بالذكر أن حمزة عبد الكريم، كان قد انتقل إلى نادي برشلونة الإسباني في يناير الماضي، قادما من الأهلي، بعقد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

