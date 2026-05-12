صعود أسهم الأدوية.. كيف تحركت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة الثلاثاء؟

كتب : ميريت نادي

05:44 م 12/05/2026

البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي تحت ضغوط هبوط أسهم لشركات وبنوك قيادية في مقابل صعود أسهم أخرى أبرزها في قطاع الأدوية.

وبحسب بيانات البورصة اليوم فقد انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77% عند مستوى 54058 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.86%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 332.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 240.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 91.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.28% عند مستوى 54475 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم أوراسكوم كونستراكشن بنسبة 4.96%، ليغلق على سعر 687.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 655 جنيه.

وصعد سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل بنسبة 3.94%، ليغلق على سعر 180.02 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 173.2 جنيه.

وزاد سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 2.93%، ليغلق على سعر 5.98 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.81 جنيه.

وارتفع سهم الصناعات الكيماوية المصرية- كيما بنسبة 5.86%، ليغلق على سعر 13.55 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.8 جنيه.

وصعد سهم مصر للالومنيوم بنسبة 4.60%، ليغلق على سعر 317 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 303.05 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.09%، ليغلق على سعر 140.01 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 143 جنيه.

وتراجع سهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 2.44%، ليغلق على سعر 14 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 14.35 جنيه.

وانخفض سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة 0.75%، ليغلق على سعر 97.51 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 98.25 جنيه.

وتراجع سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 1.47%، ليغلق على سعر 47.49 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 48.2 جنيه.

وهبط سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 0.28%، ليغلق على سعر 7.06 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 7.08 جنيه.

