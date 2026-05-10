حقيقة صرف معاشات يونيو 2026 قبل عيد الأضحى

كتب : دينا خالد

11:37 ص 10/05/2026 تعديل في 12/05/2026



يترقب ملايين أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات يونيو 2026 المقبل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يونيو بدءًا من يوم الاثنين، الموافق الأول من يونيو.
ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

هل يتم تبكير صرف المعاش؟

ويوافق عيد الأضحى يوم 27 مايو، ولا توجد بيانات رسمية حتى الآن تشير إلى تبكير موعد صرف معاشات يونيو حتى الآن.

هل ترتفع معاشات شهر يونيو

لم تشهد معاشات شهر يونيو أي زيادة جديدة، ويذكر أن آخر زيادة المعاشات كانت في شهر يناير الماضي، وهي الزيادة المترتبة على ارتفاع أجر الاشتراك التأميني.

وارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بدءا من يناير الماضي، بحسب جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.


ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة
ويترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، زيادة قيمة المعاش الخاص بالموظف بعد إنتهاء مدة خدمته.
ويستفيد من رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، هو من انتهت خدمته في 1 يناير الماضي أو بعد ذلك.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات، بحسب عوض.
وأضاف عوض، في بيان رسمي سابق، أن الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 ارتفع إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما وصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.


