دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

أهلي جدة

21:00

الفتح

الشــارقة

19:45

العين

مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر

كتب : رمضان حسن

02:30 م 06/05/2026
    إصابة إمام عاشور
    إصابة إمام عاشور
    إصابة إمام عاشور
    إصابة إمام عاشور

كشف مصدر مطلع مستجدات حالة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة إنبي.

تعرض إمام عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، مساء أمس، قبل أن يغادر الملعب محمولا على نقالة، بعدما دخل في نوبة بكاء.

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

قال مصدر لمصراوي: "إمام عاشور سيخضع اليوم لأشعة على الركبة، من أجل تحديد حجم الإصابة بدقة، بعدما جرى تشخيصها مبدئيًا على أنها كدمة".

وأضاف: "نتيجة الأشعة من المتوقع أن تظهر مساء اليوم أو غدًا، على أن يتم عرضها على الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق".

وأشار إلى أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، كما يحرص مدير الكرة إبراهيم حسن على الاطمئنان على تطورات حالته من خلال التواصل مع النادي الأهلي وطبيب الفريق، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

كمين القاهرة يوقف مغامرة حرامي الأسلاك وبحوزته كمية من الحشيش
