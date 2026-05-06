مصراوي يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور.. وتدخل منتخب مصر

كشف مصدر مطلع مستجدات حالة إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة إنبي.

إصابة إمام عاشور

تعرض إمام عاشور للإصابة خلال مباراة الأهلي وإنبي، مساء أمس، قبل أن يغادر الملعب محمولا على نقالة، بعدما دخل في نوبة بكاء.

وفاز الأهلي على إنبي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

مستجدات إصابة إمام عاشور

قال مصدر لمصراوي: "إمام عاشور سيخضع اليوم لأشعة على الركبة، من أجل تحديد حجم الإصابة بدقة، بعدما جرى تشخيصها مبدئيًا على أنها كدمة".

وأضاف: "نتيجة الأشعة من المتوقع أن تظهر مساء اليوم أو غدًا، على أن يتم عرضها على الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق".

وأشار إلى أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر يتابع حالة اللاعب بشكل مستمر، كما يحرص مدير الكرة إبراهيم حسن على الاطمئنان على تطورات حالته من خلال التواصل مع النادي الأهلي وطبيب الفريق، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة أهلي جدة والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة

من الترقوة للركبة.. 3 إصابات تضرب إمام عاشور خلال أقل من عام



