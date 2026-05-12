الدوري المصري

الجونة

0 0
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

كاف يحذر الزمالك من عقوبات قاسية قبل نهائي الكونفدرالية.. التفاصيل

كتب : محمد خيري

05:11 م 12/05/2026
    مباراة القمة بين الاهلي والزمالك
    الزمالك
    جماهير الزمالك
    نادي الزمالك
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك
    الزمالك
    الزمالك ارشيفية
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
    الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
    الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك وسيراميكا
    الزمالك وسيراميكا

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، حذر فيه من توقيع عقوبات تأديبية على النادي حال عدم الالتزام ببروتوكول توزيع تذاكر المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الخطاب الرسمي من الكاف إلى إدارة الزمالك اليوم، بعد عدم رد النادي على مخاطبات الاتحاد الأفريقي بشأن إرسال النسب المخصصة لتذاكر ضيوف الكاف، رغم الاجتماعات التنسيقية والتنظيمية التي جمعت الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضح الخطاب أن الزمالك مطالب بإرسال النسب المحددة لتذاكر الاتحاد الأفريقي خلال 24 ساعة، وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، وإلا سيتعرض النادي لعقوبات تأديبية قد تصل إلى عقوبات مالية وتنظيمية.

عقوبات سابقة على الزمالك

وتنص لائحة البطولة على تخصيص 50٪ من المقصورة الرئيسية والأمامية لصالح الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ما يقرب من 350 تذكرة في الدرجات الأخرى، إلا أن الزمالك لم يرسل حتى الآن النسب المطلوبة بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد تعرض سابقًا لعقوبات مالية بلغت نحو 200 ألف دولار عقب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، بسبب مخالفة قواعد تنظيم المباراة النهائية، إلى جانب أحداث الشغب التي صاحبت مراسم تسليم الكأس.

