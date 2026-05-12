كاف يحذر الزمالك من عقوبات قاسية قبل نهائي الكونفدرالية.. التفاصيل

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا رسميًا إلى نادي الزمالك، حذر فيه من توقيع عقوبات تأديبية على النادي حال عدم الالتزام ببروتوكول توزيع تذاكر المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء الخطاب الرسمي من الكاف إلى إدارة الزمالك اليوم، بعد عدم رد النادي على مخاطبات الاتحاد الأفريقي بشأن إرسال النسب المخصصة لتذاكر ضيوف الكاف، رغم الاجتماعات التنسيقية والتنظيمية التي جمعت الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضح الخطاب أن الزمالك مطالب بإرسال النسب المحددة لتذاكر الاتحاد الأفريقي خلال 24 ساعة، وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، وإلا سيتعرض النادي لعقوبات تأديبية قد تصل إلى عقوبات مالية وتنظيمية.

عقوبات سابقة على الزمالك

وتنص لائحة البطولة على تخصيص 50٪ من المقصورة الرئيسية والأمامية لصالح الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى ما يقرب من 350 تذكرة في الدرجات الأخرى، إلا أن الزمالك لم يرسل حتى الآن النسب المطلوبة بشكل رسمي.

وكان الزمالك قد تعرض سابقًا لعقوبات مالية بلغت نحو 200 ألف دولار عقب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024، بسبب مخالفة قواعد تنظيم المباراة النهائية، إلى جانب أحداث الشغب التي صاحبت مراسم تسليم الكأس.