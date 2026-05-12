قالت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إنها ستتخذ إجراءات قانونية، ضد المسئولة عن منتج "أعشاب للنحافة"، قامت بدرية بعمل إعلان له منذ عام.

تعليق الفنانة بدرية طلبة

وكتبت بدرية طلبة: "بخلي مسئوليتي عن ريفيو عملته عن أعشاب للنحافة بيزود الوزن، المسئولة عنه شرحت لي المكونات على إنها بتعمل مفعول وكتير بنات جربوه وكلموني قالوا مفيش أي مفعول ومبالغ في سعره".

وتابعت: "بلغت صاحبة المنتج بالكلام ده ولم تهتم ونزل الريڤيو على القنوات، يعني المنتج هيوصل لأكبر عدد، علشان كده نزلت إني بخلي مسئوليتي وبلغت المحامى يبدأ في إجراءات ضدها لأنها لم تستجب لطلبي بوقف إذاعة الريفيو الخاص بي وللعلم دي أعشاب وغير مضرة مش شرط أجربها والريفيو بقاله سنة مفيش اختلاف على بدجت علشان بس بعض التعليقات اللي ملهاش لازمة".

آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة، مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض عام 2025، بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، أنوشكا، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبدالله، منة عرفة.