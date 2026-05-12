الدوري المصري

الجونة

17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

21:00

الهلال

بعد تصريحاته عن إمام عاشور.. من هو أدم وطني وكيل اللاعبين؟

كتب : يوسف محمد

04:16 م 12/05/2026
    إصابة إمام عاشور (2)
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور مع حسين الشحات
    إمام عاشور مع زيزو

أثار أدم وطني وكيل اللاعبين حالة من الجدل الواسعة، خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته الأخيرة، المتعلقة برحيل إمام عاشور عن الفريق عن الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

وخرج وطني خلال الساعات الماضية وأكد في تصريحات صحفية، أن نجم الوسط إمام عاشور، سيرحل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي ولن يستمر مع الأحمر، في ظل تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

من هو أدم وطني وكيل إمام عاشور؟

واشتهر اسم آدم وطني بشكل كبير في الوسط الرياضي داخل مصر وبالأخص عندما ساهم في صفقة انتقال مصطفى محمد لنانت الفرنسي.

ويمتلك أدم وطني الجنسية المصرية والفرنسية ويقيم حاليا في فرنسا، وهو شريك لوكيل اللاعبين المصري أحمد يحيى.

وبات اسم وطني بين جماهير الأهلي، بعدما تدخل في صفقة انتقال محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشاب إلى نيس الفرنسي، في أغسطس من عام 2024.

ولعل أبرز مواقف وطني مع الأهلي، كانت في صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، وهو ما تسبب في أزمة بينه وبين الجماهير الحمراء، خاصة في ظل تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب آنذاك، إلا أن اللاعب تمسك بالرحيل.

ولعب أدم وطني أيضًا دورا كبيرا في انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة السعودي، عقب نهاية تعاقده مع ريال مدريد.

إمام عاشور النادي الأهلي أدم وطني الدوري المصري

موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
