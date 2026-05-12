يعلن الأهلي مع نهاية مايو الجاري عن تعيين التونسي أنيس بوجلبان لاعب الفريق الأسبق، كمديرًا لإدارة الاسكاوتنج بالنادي ليبدأ مهام عمله رسميا مع أول يونيو.

ويقوم الأهلي حاليًا بخطة هيكلة من أجل تصحيح مسار فريق الكرة الأول علي أمل العودة من جديد للفوز بالبطولات المحلية والقارية بعد موسم سيء للغاية.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة اتفق مع بوجلبان علي توليه مهمة إدارة الاسكاوتنج وأصر عبد الحفيظ علي اختياره إذ يري أنه قادر علي اختيار عناصر تصلح للأهلي.

وأوضح أن بوجلبان يحاول في الوقت الحالي إنهاء علاقته مع منتخب تونس الأولمبي من أجل تولي مهمته رسميًا في القلعة الحمراء وسيحصل علي صلاحيات واسعة ودور كبير في قطاع الكرة بالأهلي سواء فيما يخص الصفقات الأجنبية أو المحلية.

