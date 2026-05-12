بيراميدز: عانينا من ظلم تحكيمي واضح.. والدوري مازال في الملعب

تحدث معتصم سالم، المدرب العام لفريق بيراميدز، عن تتويج فريقه ببطولة كأس مصر على حساب زد إف سي، مؤكدًا أن الفريق كان يطمح لتحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الجاري.

وقال سالم في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر راديو ميجا إف إم، إن الخروج من دوري أبطال أفريقيا كان بمثابة صدمة كبيرة للفريق، موضحًا: "كنا نخطط لحصد كل البطولات هذا الموسم، لكن الحمد لله على كل شيء، وتمكنا من التتويج بكأس مصر".

وأضاف: "نضع أعيننا حاليًا على الدوري المصري، كرة القدم مليئة بالتقلبات، وضغط المباريات يؤثر أحيانًا على مستوى الفرق بشكل طبيعي".

الدوري مازال في الملعب

وتابع: "نعاني من إصابات منذ بداية الموسم، كما تعرضنا لظلم تحكيمي واضح في بعض مباريات الدوري المصري الأخيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على تراجع نتائج الفريق في عدة مواجهات".

واختتم بأن المنافسة على لقب الدوري ما زالت مستمرة، مؤكدًا أن البطولة "ما زالت في الملعب" وأن الفريق سيواصل القتال حتى النهاية.