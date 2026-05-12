"ورثنا قاعدة دفاعية فارغة".. وزير الحرب الأمريكي يوضح أسباب الميزانية "التاريخي"

كتب : وكالات

05:46 م 12/05/2026

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورثت قاعدة صناعية دفاعية فارغة مما أدى إلى انخفاض القدرة والكفاءة على إظهار القوة، بسبب سنوات من سياسات أمريكا الأخيرة.

وأكد وزير الحرب الأمريكي، خلال جلسة استماع أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن أسباب الميزانية "التاريخي" زيادة كبيرة في رواتب القوات مع الاستثمار بكثافة في المشاريع التي دافع عنها ترامب مثل القبة الذهبية والأسطول الذهبي.

وأضاف :"أن الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار يشمل أيضاً زيادة كبيرة في رواتب القوات و"إلغاء جميع الثكنات الفقيرة أو الفاشلة" مع الاستثمار بكثافة في المشاريع التي دافع عنها الرئيس ترامب مثل القبة الذهبية والأسطول الذهبي".

وخلال الجلسة، أشارت النائبة بيتي ماكولوم، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، على وجه التحديد إلى أنه "من المخيب للآمال أنك وصفت أعضاء كلا الحزبين بأنهم انهزاميون" في شهادة سابقة.

وأضافت: "لن أشكك في وطنيتك، ولن تشكك أنت في وطنيتي".

