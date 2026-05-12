إعلان

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

04:23 م 12/05/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و21 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا ارتفع سعر الدولار اليوم؟

ارتفع سعر الدولار اليوم مدفوعًا بخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين المصرية "أذون الخزانة المحلية"، ما أدى إلى تراجع المعروض من العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه.

اقرأ أيضًا: سعر الدولار يتخطى 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

52.85 جنيه للشراء، و52.95 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

52.86 جنيه للشراء، و52.96 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.02 جنيه للشراء، و53.12 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
اقتصاد

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
أخبار البنوك

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"
شئون عربية و دولية

ترامب: إيران ستوقف تخصيب اليورانيوم "بنسبة 100%"
لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مارس؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مارس؟ خبراء يوضحون
15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة
أخبار مصر

15 صورة ترصد تطور مترو الإسكندرية.. 21 قطارًا و20 محطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع