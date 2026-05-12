السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح

كتب : محمد نصار

03:45 م 12/05/2026

مخالفات البناء

يواجه الكثير من المواطنين من أصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء، أزمة كبيرة تتعلق بعدم القدرة على استكمال توصيل المرافق لعقاراتهم التي تصالحوا عليها، فضلًا عن معاملة عدادات الكهرباء الخاصة بهم وفق أعلى شريحة محاسبة على اعتبار أنه مخالفين رغم تقنين أوضاعهم الخاصة بمخالفة البناء.

وكشف مصدر حكومي، سبب هذه الأزمة، لافتًا إلى أن السر يكمن في مدة صلاحية شهادة المطابقة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن هذا الأمر أدى إلى عدم تمكن الحاصلين على نموذج 8 تصالح الذي يستلمه المواطن بعد إتمام إجراءات التصالح وقبوله من الجهات المختصة، من استكمال أعمال المرافق الخاصة بهم على الأدوار التي تم التصالح عليها بالفعل.

وأضاف المصدر، أن هذا الأمر يعود إلى انتهاء مدة صلاحية شهادة المطابقة التي تصدر من القوات المسلحة، وهو ما يستوجب التقدم بطلب للحصول على شهادة جديدة.

وتابع المصدر: يجب أن يحصل المواطن مع نموذج 8 على خطاب الموافقة على توصيل المرافق الصادر من الهيئة الهندسية، وأن يستكمل الإجراءات الخاصة بالمرافق مع الشركات المختصة بها قبل انتهاء صلاحية الخطابات.

وأوضح المصدر، أن صلاحية خطاب توصيل المرافق تمتد لمدة 6 أشهر فقط، وفي حال عدم التوجه خلال تلك الفترة إلى شركات المرافق لتوفيق الأوضاع، يضطر المواطن إلى إعادة المعاينة من الهيئة الهندسية مرة أخرى وسداد رسوم جديدة.

مخالفات البناء شهادة المطابقة العداد الكودي طلبات التصالح خطابات المرافق

تعرف على أسعار باقات الإنترنت الهوائي الجديدة في شركات الاتصالات بعد الزيادة
