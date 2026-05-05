مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026

تلقى منتخب إيران ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعد تأكد إصابة مهاجمه علي جوليزاده بقطع في الرباط الصليبي، ما يضع مشاركته في البطولة محل شك كبير.

وأعلن نادي ليخ بوزنان البولندي، عبر حسابه الرسمي، عن إصابة لاعبه الإيراني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أُجريت له مؤخرًا، مؤكدًا غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وتُعد إصابة الرباط الصليبي من الإصابات القوية التي تتطلب فترة تعافٍ طويلة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وهو ما يعني عمليًا غياب اللاعب عن الاستعدادات الخاصة بالمونديال، في ضربة فنية موجعة للمنتخب الإيراني.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويأتي ذلك قبل مشاركة منتخب إيران في مجموعة قوية بكأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخب مصر، بالإضافة إلى بلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة توصف بأنها من بين الأقوى في البطولة.

وتُعد هذه الإصابة خسارة مؤثرة لمنتخب إيران، خاصة أن جوليزاده يُعد أحد العناصر الهجومية المهمة، ما قد يفرض على الجهاز الفني إعادة حساباته قبل انطلاق المونديال.