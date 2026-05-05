مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

الزمالك

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

مجموعة مصر.. ضربة موجعة لمنتخب إيران قبل كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

03:31 م 05/05/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيران
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيران
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب
  • عرض 6 صورة
    منتخب إيران يكرم ضحايا الحرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى منتخب إيران ضربة قوية قبل انطلاق كأس العالم 2026، بعد تأكد إصابة مهاجمه علي جوليزاده بقطع في الرباط الصليبي، ما يضع مشاركته في البطولة محل شك كبير.

وأعلن نادي ليخ بوزنان البولندي، عبر حسابه الرسمي، عن إصابة لاعبه الإيراني بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي أُجريت له مؤخرًا، مؤكدًا غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وتُعد إصابة الرباط الصليبي من الإصابات القوية التي تتطلب فترة تعافٍ طويلة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وهو ما يعني عمليًا غياب اللاعب عن الاستعدادات الخاصة بالمونديال، في ضربة فنية موجعة للمنتخب الإيراني.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويأتي ذلك قبل مشاركة منتخب إيران في مجموعة قوية بكأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخب مصر، بالإضافة إلى بلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة توصف بأنها من بين الأقوى في البطولة.

وتُعد هذه الإصابة خسارة مؤثرة لمنتخب إيران، خاصة أن جوليزاده يُعد أحد العناصر الهجومية المهمة، ما قد يفرض على الجهاز الفني إعادة حساباته قبل انطلاق المونديال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب إيران كأس العالم 2026 منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
أخبار مصر

الحكومة تحسم الجدل بشأن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة "أون لاين"
الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
الأزهر

الالتزام بالزي وحظر مسابقات القرآن دون تصريح.. قرارات لتنظيم العمل بالمعاهد
هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
شئون عربية و دولية

هل انتهي اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران؟.. ترامب يعلق
"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
رياضة محلية

"صراع اللقب".. القنوات الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم
آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية
اقتصاد

آي صاغة: الذهب في مصر يرتفع وعيار 21 يسجل 6900 جنيه رغم انخفاض الأوقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي الليلة في الدوري المصري
التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة سموحة
مصر تدين استهداف مطار الخرطوم وتحذر من تصعيد إقليمي خطير
تشغيل المونوريل غدًا.. قائمة أسماء المحطات والمدارس والجامعات التي تخدمها
القنوات الناقلة وموعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز