كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن وجود تنسيق بين الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، إلى جانب نظيره في نادي ليفربول من أجل تواجد محمد صلاح قائد الفراعنة خلال معسكر المنتخب المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وروسيا

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن المعسكر المقرر إقامته خلال الشهر الجاري يتضمن مباراة ودية أمام منتخب روسيا يوم 28 من الشهر نفسه على استاد العاصمة الإدارية.

محاولات تجهيز محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

وأضاف أن هناك رغبة داخل الجهاز الفني للمنتخب في انضمام صلاح منذ بداية المعسكر، على أن يستكمل برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا بالتنسيق مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التنسيق هو تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للاستفادة منه في المرحلة المقبلة.

