"لحظة اختبار".. رسالة مؤثرة من إسلام عيسى بعد إصابته بالصليبي

عبر إسلام عيسي، لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، عن حزنه برسالة مؤثرة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

رسالة مؤثرة من إسلام عيسى

نشر إسلام عيسى صورته بعد إجراء جراحة الصليبي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "جاءت إصابتي في اللحظة التي بدأ فيها الحلم يقترب وكأن الطريق الذي طال انتظاره انقطع فجأة. لكن ما رأيته في أعينكم من حزن صادق كان دليلًا على حبٍ لا يُقدّر بثمن".

وأضاف: "لم تكن إصابة جسد فقط، بل لحظة اختبار، جعلتني أُدرك أن خلفي قلوبًا تؤمن بي قبل أن أُكمل طريقي. شكرًا لأنكم كنتم السند في أصعب وقت.. ووعدي لكم: عودة تليق بهذا الحب".

وتعرض إسلام عيسى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إسبانيا الودية.

اقرأ أيضًا:

غيابات وسيناريو التتويج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وسموحة؟

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري