يتساءل العديد من المواطنين من مستخدمي العدادات مسبقة الدفع عن سبب اختفاء جزء من رصيد الشحن فور إدخال كارت الكهرباء في العداد، خاصة بعد شحن مبالغ جديدة، ما يدفع البعض للاعتقاد بوجود خصومات غير مبررة أو أعطال في العداد.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن العدادات مسبقة الدفع لا تخصم أي مبالغ بشكل عشوائي، لكن هناك حالات محددة يتم خلالها خصم جزء من الرصيد تلقائيًا وفقًا لطبيعة الاستهلاك أو وجود مديونيات سابقة.

وأضاف المصدر، لـ"مصراوي"، أن من أبرز أسباب خصم جزء من الرصيد بعد الشحن هو وجود أقساط أو مديونية متراكمة على العداد، خاصة في بعض العدادات الكودية أو العدادات التي تم تحويلها من نظام الممارسة إلى مسبق الدفع، حيث يقوم العداد بخصم نسبة محددة بشكل تلقائي حتى سداد كامل المديونية.

وأوضح، أن بعض العدادات تقوم أيضًا بخصم قيمة فرق الشرائح أو الاستهلاك المؤجل، حال تجاوز المشترك شريحة معينة خلال الشهر، ويتم تسوية القيمة عند أول عملية شحن جديدة.

وأكد أن العدادات الحديثة مبرمجة بشكل دقيق، وأي خصومات تظهر للمشترك تكون مسجلة داخل بيانات العداد ويمكن مراجعتها من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن أو عبر منافذ الشحن المعتمدة.

وفيما يتعلق بالحالات التي قد تؤدي إلى انخفاض الرصيد بعد الشحن فهي كالتالي:-

- وجود أقساط أو مديونية سابقة على العداد.

- خصم فرق شرائح الاستهلاك.

- سداد قيمة استهلاك تم تسجيله أثناء نفاد الرصيد.

- تطبيق رسوم خدمة أو دمغات مقررة.

- وجود خاصية "السلف" أو الرصيد الاحتياطي المستخدم مسبقًا.

ونصحت الوزارة المواطنين بمتابعة بيانات الاستهلاك بشكل دوري من خلال شاشة العداد، وعدم ترك الرصيد حتى النفاد الكامل لتجنب تراكم أي استهلاك مؤجل أو الدخول في نظام الطوارئ.

كما شددت على ضرورة التوجه لشركة الكهرباء في حال وجود خصومات غير مفهومة أو اختلاف بين قيمة الشحن والرصيد المضاف، لفحص العداد والتأكد من سلامة التشغيل.