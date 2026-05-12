أصدر نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا، نفى فيه بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الدخول في مفاوضات مع أي أجهزة فنية جديدة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، تحسبًا لرحيل علاء عبد العال.

ويعاني غزل المحلة من وضع صعب في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، في ظل صراع البقاء بالدوري الممتاز.

بيان نادي غزل المحلة

وقال النادي في بيانه الرسمي: "ينفي مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الدخول في مفاوضات مع أي أجهزة فنية لتولي القيادة الفنية للفريق الأول".

وأضاف البيان: "يؤكد المجلس ثقته الكاملة في علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، ودعمهم الكامل خلال المرحلة الحالية".

كما شددت إدارة النادي على أن ما يتم تداوله في هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو التركيز على مباريات البقاء.

واختتمت شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن النادي في كل ما يخص الفريق.

