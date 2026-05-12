الدوري المصري

الجونة

17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

21:00

الهلال

غزل المحلة يكشف في بيان رسمي حقيقة رحيل علاء عبد العال

كتب : محمد خيري

03:47 م 12/05/2026

علاء عبد العال مدرب الجونة

أصدر نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا، نفى فيه بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الدخول في مفاوضات مع أي أجهزة فنية جديدة لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، تحسبًا لرحيل علاء عبد العال.

ويعاني غزل المحلة من وضع صعب في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة، في ظل صراع البقاء بالدوري الممتاز.

بيان نادي غزل المحلة

وقال النادي في بيانه الرسمي: "ينفي مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الدخول في مفاوضات مع أي أجهزة فنية لتولي القيادة الفنية للفريق الأول".

وأضاف البيان: "يؤكد المجلس ثقته الكاملة في علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون، ودعمهم الكامل خلال المرحلة الحالية".

كما شددت إدارة النادي على أن ما يتم تداوله في هذا التوقيت يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق قبل المواجهات الحاسمة المقبلة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو التركيز على مباريات البقاء.

واختتمت شركة غزل المحلة لكرة القدم بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن النادي في كل ما يخص الفريق.

علاء عبد العال الدوري المصري غزل المحلة

حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح
"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟
ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه مع ختام تعاملات اليوم
