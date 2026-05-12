تجددت أزمة إمام عاشور مع مسؤولي الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها وكيله آدم وطني منذ يومين.

كان آدم وطني قد أكد أن إمام عاشور سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي ولن يكون متواجدًا داخل القلعة الحمراء في الموسم القادم.

غضب في الأهلي بسبب وكيل إمام عاشور

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن تصريحات وكيل إمام عاشور أثارت غضب مسئولي النادي من جديد خاصة مع إصراره علي تحريض بعض لاعبو الفريق واستمراره في دفعهم علي التمرد علي النادي وفرض شروط مالية معينة في حين ترفض إدارة النادي طريقة "لي الذراع" وتري أن إمام عاشور متواطئ مع وكيله.

وكشف المصدر: ما زاد من غضب الأهلي هو أن النادي سبق وأن طلب منذ عدة أشهر من إمام عاشور أن يخرج للرأي العام ويعلن أن آدم وطني ليس وكيله وأنه _ إي إمام_ يرفض الزج به في أي أزمات مع النادي، لكن اللاعب رفض وقتها وفضّل الصمت بل إنه تجاهل طلب الأهلي تمامًا.

الأهلي يفتح تحقيق مع إمام عاشور

وشدد علي أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، نائب المشرف العام علي الفريق قرر فتح تحقيق مع إمام عاشور لمعرفة حقيقة ما قاله آدم وطني وهل هذا الوكيل تحدث عن مستقبله مع الأهلي من تلقاء نفسه أم باتفاق مع اللاعب الذي يرتبط بعقد لمدة موسمين كاملين.

وجدد المصدر تأكيده علي أن إدارة الأهلي منفتحة على بيع إمام عاشور حال وصول عرض رسمي بقيمة لا تقل عن 6 ملايين دولار، لافتًا إلى أن رئيس النادي محمود الخطيب لا يمانع رحيل اللاعب، لكن بشرط تحقيق عائد مالي يتناسب مع قيمته وإمكاناته.

اهتمام نادي نيوم بضم إمام عاشور

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك معلومات مؤكدة بشأن وجود اهتمام قوي من نيوم السعودي بالتعاقد مع إمام عاشور، لكن النادي السعودي لم يتقدم حتى الآن بأي عرض رسمي إلى الأهلي للتعاقد مع اللاعب.

اقرا أيضا :

مصراوي يكشف: كم يدفع الأهلي لشراء بيكهام من سيراميكا ؟

مصراوي يكشف شرط إمام عاشور للاستمرار في الأهلي.. وموقف محمود الخطيب