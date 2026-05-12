طريقة الحصول على قرض حسن من "الأوقاف" - الشروط والأوراق

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:42 م 12/05/2026

يبحث الكثير من العاملين بالدولة، عن كيفية الحصول على قرض حسن الذي تقدمه وزارة الأوقاف دون فوائد، وكذلك الخطوات والشروط والأوراق المطلوبة.

وتقدم وزارة الأوقاف، خدمة الحصول على قرض بدون فوائد للعاملين بها وكذلك العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وخصصت لذلك 30 مليون جنيه.

وينشر "مصراوي" شروح الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف للعاملين بالوزارة، على النحو التالي:

- القرض متاح لجميع العاملين بالأوقاف.

- القرض بدون فوائد أو مصروفات إدارية.

- يشترط مرور 3 أو 5 سنوات على التعيين بحسب الفئة.

- متاح لمن يتبقى له عام واحد على التقاعد.

قيمة القرض:


- 35 ألف جنيه للفئات ذات الأولوية.

- 20 ألف جنيه لباقي العاملين.

- 10 آلاف جنيه قبل التقاعد.

- شروط حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على قرض حسن من وزارة الأوقاف"

- 15 سنة خدمة.

- عدم الحصول على قرض قبل ذلك.

- تحويل الراتب لبنك مصر.

- عدم امتلاك فيزا مشتريات.

ذوي الهمم:


يجب على ذوي الهمم الراغبين في الحصول على قرض، تقديم المستندات التالية:

"بطاقة الخدمات المتكاملة - تقارير طبية - محاضر حرائق".

