قامت هيئة مكتب النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، برئاسة حازم الألفي، بزيارة المعلم ياسر محمد عبد اللطيف معلم لغة انجليزية بالحصة، بمنزله بقرية كفر المندرة التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية.

وذلك بعد تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض من أحد الطلاب الأسبوع الماضى، أصيب على أثرها بجروح بالغة فى الوجه.

جاءت الزيارة في إطار الدعم النقابي والإنساني لحاملى رسالة تربية وتعليم الأجيال، تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.



وخلال الزيارة، نقل وفد النقابة للمعلم ياسر محمد، خالص تحيات خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ، مؤكدين أن الزيارة جاءت بتكليف مباشر منه لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للزميل، والتأكيد على أن نقابة المعلمين تقف دائمًا بجوار أبنائها ولن تتخلى عنهم في أي ظرف.

وأكد أعضاء الوفد للمعلم أن محامي النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة سيتولى جميع الإجراءات القانونية الخاصة به، فيما ستتولى النقابة أي إجراءات إدارية مطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات النقيب العام بتذليل كافة العقبات القانونية والإدارية.

كما شهدت الزيارة تقديم استمارة استخراج كارنيه عضوية النقابة للزميل، بعد أن علمت النقابة أن الزميل لم يستخرج العضوية حتى الآن، تمهيدًا لضمه رسميًا إلى عضوية نقابة المعلمين والاستفادة من الخدمات المقدمة للأعضاء، في خطوة تعكس حرص النقابة على احتواء جميع المعلمين وتقديم الدعم الكامل لهم.

وشدد وفد النقابة خلال اللقاء على أن النقابة حريصة على تقديم كل أوجه الدعم الأدبي والمعنوي للزميل، مؤكدين أن نقابة المعلمين لن تتهاون في حق أي ابن من أبنائها، وستظل دائمًا سندًا وداعمًا لكل معلم.

وضم وفد النقابة، سعد جمعة أمين عام النقابة الفرعية، وحازم كمال أمين الصندوق، وأعضاء الفرعية محمد غبور، والسيد الوكيل، والأمير حسن.