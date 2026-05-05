قال مصدر في نادي طلائع الجيش، إن الجهاز الإداري لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تواصل مع خالد عوض ظهير أيمن الفريق وحصل علي جواز السفر الخاص به استعدادًا لوضعه في القائمة المبدئية التي تخوض مونديال 2026 .

وأضاف المصدر لـ"مصراوي": بعد الحصول علي جواز السفر الخاص باللاعب قام منتخب مصر بإستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب بعد متابعة دقيقة له من جانب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقدّم ظهير طلائع الجيش أداءً مميزًا للغاية مع فريقه هذا الموسم لدرجة جعلت الجهاز الفني للمنتخب يدرس وضعه ضمن القائمة المبدئية التي سيتم إرسالها يوم 15 مايو الجاري وتضم 50 لاعبًا.

ومن المقرر أن يحسم حسام حسن القائمة النهائية للمنتخب قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدًا لإرسالها إلي الاتحاد الدولي"فيفا" في اليوم الأخير من مايو.

