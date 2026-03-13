مباريات الأمس
"كواليس الأزمة بالكامل".. ماذا حدث في غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من إنبي؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 13/03/2026
شهدت الساعات التي سبقت مباراة نادي الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز حالة من الجدل داخل صفوف الفريق، بعد صرف مكافآت الفوز في بعض المباريات لعدد من اللاعبين دون غيرهم.

وكشفت مصادر أن عددًا من لاعبي الزمالك حصلوا بالفعل على مكافأة مالية بلغت 35 ألف جنيه، عقب الفوز على بيراميدز في الدوري، وهو ما أثار حالة من الاستياء لدى بعض اللاعبين الآخرين الذين لم يحصلوا على نفس المكافأة حتى الآن.

استفسار من اللاعبين عن سبب عدم صرف مستحقاتهم

وبحسب ما تردد داخل غرفة الملابس، استفسر عدد من اللاعبين عن سبب عدم صرف مستحقاتهم، متسائلين عن آلية توزيع المكافآت والمعايير التي تم على أساسها اختيار اللاعبين الذين حصلوا عليها في هذا التوقيت، وذلك قبل مواجهة إنبي.

وطالب بعض اللاعبين بضرورة توضيح الصورة من جانب مسؤولي النادي، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة بين جميع عناصر الفريق، والحفاظ على حالة التركيز داخل الفريق قبل المواجهات المقبلة.

يُذكر أن الزمالك تلقى خسارة أمام إنبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك إنبي الدوري المصري

