الأهلي يعلن إصابة لاعبه الشاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي تعرض إبراهيم الأسيوطي لاعب مواليد 2005، لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام إنبي ضمن منافسات فئة الشباب.

وكتب الأسيوطي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"الحمد لله حتى ترضى، الحمد لله إذا رضيت، الحمد لله بعد الرضا.. ابتلاءات ربنا نعمة لنا وجميع أقدار الله خير".

تفاصيل الإصابة

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها إبراهيم إصابته بقطع جزئي، وهو ما يتطلب خضوعه للبروتوكول العلاجي المناسب تحت إشراف طبي دقيق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النادي أن اللاعب خضع للفحص لدى استشاري جراحة العظام لتحديد أفضل خطة علاجية سواء باللجوء إلى عملية جراحية أو الاكتفاء ببرنامج تأهيلي مكثف.

والجدير بالذكر أن إبراهيم الأسيوطي سبق أن تواجد ضمن قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة المدرب الدنماركي يس توروب، وشارك في أكثر من مباراة ضمن بطولة كأس الرابطة المصرية.

