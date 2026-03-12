الزمالك يعلن موعد مؤتمر معتمد جمال قبل مواجهة أوتوهو الكونغولي

أعلن نادي الزمالك موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة أمام فريق أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة صباحاً بتوقيت الكونغو برازافيل للحديث عن استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة.

كما يحضر عمر جابر قائد الفريق، المؤتمر الصحفي إلى جانب المدير الفني للحديث عن تفاصيل اللقاء وأهمية المباراة في مشوار الزمالك بالبطولة القارية.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ويستعد الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي، إذ يحل ضيفاً عليه في الثالثة عصر السبت المقبل على ملعب ألفونس ماسامبا في الكونغو برازافيل، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

إقرأ أيضًا:

أحمد حسن يكشف مفاجأة.. لاعب الأهلي السابق يوقع للزمالك



رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري



