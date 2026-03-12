تحدد بشكل رسمي مباريات نادي بيراميدز في المرحلة الثانية من الدوري المصري للموسم الجاري 25/2026.

وجاء مشوار بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري المصري كالتالي:

الجولة الثانية: بيراميدز ضد المصري 7 أبريل - الساعة 5:00 مساء - ستاد السويس الجديد.

الجولة الثالثة: الزمالك ضد بيراميدز 23 أبريل - الساعة 8:00 مساء - ستاد القاهرة.

الجولة الرابعة: بيراميدز ضد الأهلي 27 أبريل - الساعة 8:00 مساء - ستاد 30 يونيو.

الجولة الخامسة: بيراميدز ضد إنبي 1 مايو - الساعة 5:00 مساء - ستاد 30 يونيو.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز 5 مايو - الموعد يحدد لاحقا - ستاد هيئة قناة السويس.

الجولة السابعة: بيراميدز ضد سموحة 20 مايو - الموعد يحدد لاحقا - ستاد السويس الجديد.

وجاءت قرعة المرحلة الثانية بعد إسدال الستار على منافسات الدور الأول من الدوري المصري، الذي شهد تنافسًا قويًا بين الأندية المشاركة، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم.

نظام جديد لمسابقة الدوري المصري

يشهد الدوري المصري هذا الموسم تطبيق نظام جديد بمشاركة 21 فريقا، يعتمد على مرحلتين، أقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع المنافسين مرة واحدة، قبل أن يتم تقسيم الأندية في المرحلة الثانية إلى مجموعتين وفقا لترتيبها في جدول المسابقة.

موقف الأهلي والزمالك وبيراميدز

أنهى فريق الزمالك الدور الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على بيراميدز صاحب المركز الثاني.

بينما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، ليظل الصراع على لقب الدوري مفتوحًا بين أكثر من فريق مع انطلاق المرحلة الحاسمة.