كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود

كتب : أحمد العش

02:08 ص 13/03/2026

الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أسعار تذاكر المترو والقطارات لم تشهد أي زيادة حتى الآن، رغم ارتفاع أسعار الوقود خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف خلال منتدى ثقافي نظمه حزب الجبهة الوطنية، أن الوزارة تعوّض جزءًا من التكاليف من خلال الإعلانات والاستثمارات ودعم وزارة المالية.

وتابع وزير النقل: القطاعات الاقتصادية مثل التجارة والصناعة والسياحة والصحة والتعليم لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون منظومة نقل قوية، مشيرًا إلى أن النقل يمثل العمود الفقري لأي عملية تنموية.

وأوضح أن الأزمات الإقليمية أثرت على الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، إذ انخفض عدد السفن العابرة من 100–111 سفينة يوميًا إلى 40–50 سفينة في أفضل الأيام، ما انعكس على الخدمات اللوجستية المرتبطة بالموانئ.

وأشار إلى أن الدولة نفذت خطة طموحة لتطوير الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمناطق اللوجستية، بما يشمل إنشاء الممرات اللوجستية بين موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، وتعزيز أسطول السفن "الرورو باكس" لنقل الشاحنات، وهو ما ساهم في ربط حركة البضائع من أوروبا ودول الخليج عبر مصر.

وأكد كامل الوزير أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي.



