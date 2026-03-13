مباريات الأمس
8 لاعبين.. غيابات الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي

كتب : هند عواد

11:44 ص 13/03/2026
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات 8 لاعبين، خلال مباراة أوتوهو الكونغوالي، المقرر لها مساء الأحد المقبل، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول للزمالك، قائمته لمواجهة أوتوهو، وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايج - أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - خوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ

غيابات الزمالك أمام أوتوهو

يغيب عن صفوف الزمالك كل من، محمود حمدي الونش بسبب الإصابة، سيف فاروق جعفر ومحمد عواد وأحمد حمدي وأحمد خضري لأسباب فنية، وعمرو ناصر ومحمود جهاد لعدم الجاهزية الفنية، إضافة إلى أحمد حسام الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على أوتوهو، في الثالثة عصر غدا السبت، على ستاد الفونس ماسامبا، في ذهاب ربع نهائي البطولة.

الزمالك أوتوهو الكونفدرالية الأفريقية

