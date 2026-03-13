إعلان

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

11:21 ص 13/03/2026

أسعار البيض والدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط سعر الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 120.71 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 110.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 131.52 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.14 جنيه، بتراجع 3.31 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 152.83 جنيه، بتراجع 1.32 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البيض الأبيض البيض البلدي أسعار البيض الفراخ البيضاء الفراخ البلدي أسعار الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
أخبار مصر

الإيجار القديم.. خالد أبو بكر يطالب بحماية المستأجر الأصلي وزوجته من الطرد
كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود
أخبار مصر

كامل الوزير: لا زيادة في تذاكر المترو والقطارات رغم ارتفاع الوقود
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
شئون عربية و دولية

ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"
هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون
جنة الصائم

هل ليلة 23 رمضان هي ليلة القدر؟.. شيوخ ودعاة يجيبون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"