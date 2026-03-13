إعلان

تكريمًا لتضحياتهم.. قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لأسر الشهداء

كتب : محمد سامي

11:32 ص 13/03/2026
نظمت قيادة قوات الصاعقة احتفالية بحضور عدد من قدامى قادة قوات الصاعقة وعدد من أسر الشهداء الذين سطر أبنائهم أروع ملاحم البطولة والفداء دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره ، وذلك بالتزامن مع إحتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية ، وحرصاً من القوات المسلحة على إحياء ذكرى أبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.

وبحسب بيان، بدأت الإحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الأبرار وعزف سلام الشهيد ، كما تم عرض فيلم تسجيلى جسد بطولات رجال الصاعقة منذ نشأتها وما قدموه من تضحيات ستظل محفورة فى ذاكرة الوطن ووجدان شعبه.

وألقى اللواء أ ح عبدالقادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيراً إلى أن الشهداء سيظلون دائماً رمزاً خالداً للفداء والتضحية وأن ما قدموه من بطولات سيظل نبراساً يضىء طريق الأجيال القادمة من أبناء القوات المسلحة .

وفى ختام الاحتفالية تم تكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم الأبطال الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الشجاعة والفداء .

أسر الأبطال الشهداء قوات الصاعقة

