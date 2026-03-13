إعلان

حتى 2.45 جنيه.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:34 ص 13/03/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 2.17 و2.45 جنيه، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بزيادة 2.35 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.44 جنيه للشراء، و52.54 جنيه للبيع، بزيادة 2.34 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.45 جنيه للشراء، و52.55 جنيه للبيع، بزيادة 2.26 جنيه للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.35 جنيه للشراء، و 52.45 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 2.45 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.3 جنيه للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.39 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع، بزيادة 2.25 جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع، بزيادة 2.17 جنيه للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار بنك مصر البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام الوزراء: "العمل" تطلق 4435 فرصة شاغرة في 7 محافظات
أخبار مصر

إعلام الوزراء: "العمل" تطلق 4435 فرصة شاغرة في 7 محافظات
قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

قرار مفاجئ من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
حوادث وقضايا

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
أخبار مصر

الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"