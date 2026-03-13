إعلان

ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء

كتب : مصراوي

12:42 ص 13/03/2026

ضبط صانعتي محتوى في المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعتي محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

أمكن ضبط المتهمتين بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية وبحوزتهما 7 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى الأدوات المستخدمة فى التصوير.

بمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بلوجر صانعة محتوى مباحث الآداب مقاطع فاضحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
أخبار وتقارير

حركة غريبة كشفت المستور.. كواليس سقوط شقيق ممثلة شهيرة بحشيش وخمور
اليوم الـ13 من حرب إيران.. مجتبى خامنئي يصدر أول بيان له وترامب يرد ونتنياهو
شئون عربية و دولية

اليوم الـ13 من حرب إيران.. مجتبى خامنئي يصدر أول بيان له وترامب يرد ونتنياهو
البنتاجون يعلن فقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود
شئون عربية و دولية

البنتاجون يعلن فقدان طائرة أمريكية للتزود بالوقود
مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
دراما و تليفزيون

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 8.. أدهم يرفض إنجاب طفل جديد لهذا السبب
برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزين مع اقتراب عيد
أخبار مصر

برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد زيادة البنزين مع اقتراب عيد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
عمان تدعو دول الخليج لمراجعة عقيدتها الدفاعية.. وتؤكد: لا زالوا يراهنون على أمريكا
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
رسميًا.. تحديد موعد قمة الأهلي والزمالك بالمرحلة الثانية للدوري المصري