ضبط صانعتي محتوى بالمنوفية نشرتا فيديوهات خادشة للحياء
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانعتي محتوى مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
أمكن ضبط المتهمتين بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية وبحوزتهما 7 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى الأدوات المستخدمة فى التصوير.
بمواجهتهما اعترفتا بنشر مقاطع الفيديو؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
