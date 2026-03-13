مباريات الأمس
مصيره بيده.. موقف الأهلي في صراع لقب الدوري المصري

كتب : هند عواد

09:00 ص 13/03/2026

النادي الأهلي

تقلص الفارق بين الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري إلى 3 نقاط، بعد تعثر الأبيض وهزيمته من إنبي بهدف نظيف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 3 نقاط عن الزمالك وبيراميدز، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

انتهى الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، وتنطلق المرحلة الثانية التي تقام من مجموعتين، الأولى تضم الفرق من المراكز 1 إلى 7 (المنافسة على اللقب)، والثانية تضم من المراكز 8 إلى 21 (تفادي الهبوط).

وجاء ترتيب مجموعة التتويج كالآتي:

1- الزمالك – 43 نقطة

2- بيراميدز – 43 نقطة

3- الأهلي – 40 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا – 38 نقطة

5- المصري البورسعيدي – 32 نقطة

6- سموحة – 31 نقطة

7- إنبي – 30 نقطة

ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري؟

يصطدم الزمالك ببيراميدز في المرحلة الحاسمة من الدوري المصري الممتاز، وسيكون انتهاء اللقاء بالتعادل في صالح الأهلي، إذ يتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.

وفي هذه الحالة يحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته المتبقية، ومن ثم يكفيه التعادل مع الزمالك وبيراميدز للفوز باللقب.

وإذا فاز أحد الثنائي الزمالك أو بيراميدز على الآخر، سيحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته "بما فيها لقاء أحد الفريقين" لحسم اللقب.

الأهلي الزمالك الدوري المصري

