مصدر يكشف حقيقة استقالة مختار مختار من لجنة التخطيط بالأهلي

كتب : محمد عبد الهادي

10:35 م 12/03/2026 تعديل في 10:35 م

مختار مختار

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل داخل جدران النادي الأهلي، وذلك بعد قرار رئيس النادي محمود الخطيب الأخير بإعادة تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن مختار مختار لم يقدم استقالته من رئاسة لجنة التخطيط في الأهلي، وكل ما يتردد بخلاف هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.

وأكد المصدر: "مختار مستمر في عمله لحين اتضاح الرؤية بخصوص مصير لجنة التخطيط وهل سيتم اعادة تشكيلها او الغائها من الاساس".

واختتم المصدر: "بناء على الخطة التي سيضعها ياسين منصور مع سيد عبد الحفيظ والتي سيتم البدء فيها عقب مباراة الترجي سيتم تحديد مصير لجنة التخطيط و إدارة التعاقدات ومنصب المدير الرياضي".

مباريات الأهلي في المرحلة الثانية للدوري المصري

تحدد بشكل رسمي مباريات النادي الأهلي في المرحلة الثانية من الدوري المصري للموسم الجاري 25/2026.

وأسفرت القرعة عن مباريات الأهلي كالتالي:

الجولة الأولى الأهلي و سيراميكا

الجولة الثانية الأهلي وسموحة

الجولة الثالثة (راحة)

الجولة الرابعة الأهلي وبيراميدز

الجولة الخامسة الأهلي والزمالك

الجولة السادسة الاهلي و انبي

الجولة السابعة الأهلي و المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مختار مختار الأهلي

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

