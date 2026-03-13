أ ب

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بوقوع انفجار كبير، الجمعة، في العاصمة طهران داخل ميدان الفردوسي، الذي كان يشهد تجمعات للمتظاهرين بمناسبة يوم القدس.

ويقع الميدان أسفل شارع انقلاب بالقرب من جامعة طهران، التي تُعد مركزاً رئيسياً للتظاهرات التي تُنظم سنوياً دعماً للقضية الفلسطينية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة تسنيم شبه الرسمية تصاعد عمود من الدخان الرمادي في الموقع، بينما كان المتظاهرون يهتفون بشعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار أو طبيعته، فيما أشارت تقارير إلى أن إسرائيل كانت قد حذرت مسبقاً من احتمال تنفيذ هجوم في المنطقة قبل وقوع الانفجار.