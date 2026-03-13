نشر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن وزارة العمل أطلقت نشرة التوظيف الأسبوعي، والتي تتضمن 4435 فرصة عمل حقيقية بالتعاون مع 44 شركة من القطاع الخاص، موزعة على 7 محافظات.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية، ودمج جميع فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوي الهمم، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والعدالة الاجتماعية ويدعم مسار التنمية الشاملة للدولة.

تفاصيل وظائف وزارة العمل مارس 2026

تضم النشرة فرصًا متنوعة في عشرات التخصصات والمهن، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ كرامة العامل وتصون حقوقه.

وتشمل الفرص الجديدة محافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، دمياط، جنوب سيناء، مطروح، والغربية، في تخصصات متعددة تشمل التسويق والموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب أعمال الإنتاج والنظافة وتخصصات أخرى متنوعة.

رابط التقديم لوظائف وزارة العمل مارس 2026

يتم التقديم عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو مباشرة عبر بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على النشرة من خلال، الضغط هنا.

