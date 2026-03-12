مباريات الأمس
موعد قمة الزمالك وبيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

10:13 م 12/03/2026
أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة مراسم قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026، خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة وذلك بحضور ممثلي الأندية المشاركة في المسابقة.

مواجهة مرتقبة في الجولة الثالثة


وأسفرت القرعة عن تحديد موعد المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونادي بيراميدز ضمن منافسات مرحلة التتويج من بطولة دوري نايل، إذ تقام المباراة يوم 23 أبريل في إطار الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ومن المقررأن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن يتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري نايل في مصر.

ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء المرحلة الأولى


ويتصدر نادي الزمالك جدول المسابقة برصيد 43 نقطة، متساوياً مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

