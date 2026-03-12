أجريت مساء الخميس مراسم قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 والتي نظمتها رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة تجمع الزمالك مع النادي المصري البورسعيدي في افتتاح مباريات الفريق بالمرحلة الثانية، على ملعب ستاد برج العرب يوم 3 أبريل المقبل.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول مباريات الزمالك في المرحلة الثانية على النحو التالي:



الجولة الأولى: المصري البورسعيدي × الزمالك – 3 أبريل 2026 – ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الجولة الثانية: راحة.

الجولة الثالثة: الزمالك × بيراميدز – 23 أبريل 2026 – ستاد القاهرة الدولي.

الجولة الرابعة: الزمالك × إنبي – 27 أبريل 2026 – ستاد السويس الجديد.

الجولة الخامسة: الزمالك × الأهلي – 1 مايو 2026 – ستاد القاهرة الدولي.

الجولة السادسة: سموحة × الزمالك – 5 مايو 2026 – ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الجولة السابعة: الزمالك × سيراميكا كليوباترا – 20 مايو 2026 – ستاد القاهرة الدولي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنهى المرحلة الأولى من المسابقة متصدراً جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، ليضمن التواجد في مجموعة التتويج والمنافسة على اللقب خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.



ومثل نادي الزمالك في مراسم القرعة كل من عبد الرحمن إسماعيل نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات بالنادي إلى جانب حمزة عبد الوهاب.

نظام المرحلة الثانية



ووفقاً لنظام المسابقة تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ الأولى تضم أصحاب المراكز السبعة الأولى في جدول الترتيب للتنافس على لقب الدوري والمقاعد المؤهلة للبطولات الأفريقية، بينما تضم المجموعة الثانية باقي الفرق التي تتنافس من أجل البقاء في الدوري وتجنب الهبوط.



وضمت مجموعة التتويج كلاً من: نادي الزمالك، نادي بيراميدز، النادي الأهلي، نادي سيراميكا كليوباترا، النادي المصري البورسعيدي، نادي سموحة، ونادي إنبي.

