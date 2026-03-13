إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق.. الأسمنت يتراجع

كتب : آية محمد

11:23 ص 13/03/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36775.79 جنيه، بزيادة 473.41 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38564.78 جنيه، بزيادة 789.42 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4015.56 جنيه، بتراجع 32.72 جنيه.

